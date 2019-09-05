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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, ()- BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Kestel'de bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında,...
GÜVENLİK 05.09.2019, 12:21
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, ()- BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Kestel'de bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, dumanı ve alevleri görenleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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