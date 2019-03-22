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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, () - BURSA'da tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü saran alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bursa'nın merkez...

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, () - BURSA'da tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü saran alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük kısmını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen dumanlar Bursa’nın birçok yerinden görüldü.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikadaki yangını söndürmek için kontrollü olarak müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.
Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alırken, bölgeye tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri de sevk edildi.

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