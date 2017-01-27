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Bursa'da tekstil fabrikası yangında kül oldu

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da tekstil fabrikasında işçiler çalıştığı sırada yangın çıktı. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına alıp söndürdüğü yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi. Merkez Osmangazi...

Bursa'da tekstil fabrikası yangında kül oldu

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da tekstil fabrikasında işçiler çalıştığı sırada yangın çıktı. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına alıp söndürdüğü yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.
Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Sarıyer Sokak'ta Hüseyin Koç'a ait perde üretimi yapan tekstil fabrikasında bu sabah işçiler çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar ilk olarak yangına kendileri müdahale etti. Ancak alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Duvarları kırarak ve demir kapıları keserek yangına müdahale eden ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.
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