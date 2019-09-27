Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

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BURSA'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan ve tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak isteyen 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer'e...
GÜVENLİK 27.09.2019, 15:29
BURSA'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan ve tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak isteyen 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi Karataş mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaparken Y.Y. ve S.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, jeneretör, 2 hilti, 20 metre uzunluğunda havalandırma hortumu ve havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma, kürek ve eldiven ele geçirildi.
Ardından bir süre sonra jandarma ekipleri Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde bazı kişilerin ellerindeki tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak istedikleri ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma, satıcılarla müşteri gibi temas kurdu. Şüphelilerle belirli bir noktada buluşan ekipler P.S, C.P. ve O.G'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1496 sikke ele geçirildi.
İki olayda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi Karataş mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaparken Y.Y. ve S.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, jeneretör, 2 hilti, 20 metre uzunluğunda havalandırma hortumu ve havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma, kürek ve eldiven ele geçirildi.
Ardından bir süre sonra jandarma ekipleri Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde bazı kişilerin ellerindeki tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak istedikleri ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma, satıcılarla müşteri gibi temas kurdu. Şüphelilerle belirli bir noktada buluşan ekipler P.S, C.P. ve O.G'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1496 sikke ele geçirildi.
İki olayda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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