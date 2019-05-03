Bursa'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

BURSA'da, ellerindeki tarihi eserleri, alıcı gibi davranan jandarma görevlilerine satmak isteyen 7 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılarının, ellerindeki eserlerden birinin de Pablo Picasso'ya ait 'Don Kişot' adlı eskizi olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Jandarma, eserleri incelenmesi için Bursa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Bazı kişilerin ellerinde obje, heykel, tablo gibi tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarma personeli, alıcı gibi davranarak şüphelilerle bağlantı kurdu. Yapılan pazarlık sonrası, buluşma noktasına gelen 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte 3 cam gözyaşı şişesi, 2 toprak gözyaşı şişesi, 5 yağdanlık, 4 toprak kase, 1 toprak küp, 2 cam obje, 2 toprak bardak, 1 toprak heykel, 1 toprak küp, 30 cm çapında kadın ve erkek tablo, 20 cm çapında metal resimli obje, toprak sürahi, 2 gözyaşı şişesi kapağı, gümüş madalyon, madeni para, yabancı menşeili kitap, tepsili kadeh ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin elinde, orijinal olduğunu iddia ettikleri, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait 'Don Kişot' adlı eskiz ele geçirildi. Jandarma, eserleri incelenmesi için Bursa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Gözaltına alınan G.G., İ.Ö., M.S.A., H.Y., M.A., S.S. ve G.Y. hakkında ise 2863 Sayılı Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

'BİR ARKADAŞIM GETİRDİ, BIRAKTI GİTTİ DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU'

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser satmak isteyen 7 kişiye baskını saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin baskınıyla birlikte şaşkınlık yaşayan şahıslar görülürken, aynı zamanda masanın üzerindeki tarihi eserler de dikkat çekti. Şahıslardan bir tanesi masadaki tarihi eserlerin sorulması üzerine jandarma ekiplerine, "Bir arkadaşım getirdi bıraktı. Sonra gitti" diyerek kendisini savundu. Bir diğer şahsın da jandarma ekiplerine "Baban yaşındayım" diye tepki göstermesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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