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Bursa'da spor eğitmeninin öldürülmesi kemarada

BURSA'da, beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçoğlu (47), aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden'i (39) yaşadıkları tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdü. Erhan Kırsaçoğlu'nun, Ali Özden'i elindeki tabancayla kovalaması...

Bursa'da spor eğitmeninin öldürülmesi kemarada
BURSA'da, beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçoğlu (47), aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden'i (39) yaşadıkları tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdü. Erhan Kırsaçoğlu'nun, Ali Özden'i elindeki tabancayla kovalaması ve arkasından ateş etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de salı gecesi meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası, beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçoğlu, aralarında para anlaşmazlığından husumet bulunan, evli ve 3 çocuk babası, spor eğitmeni Ali Özden ile karşılaştı. Çıkan tartışma büyürken, belindeki tabancayı çeken Erhan Kırsaçoğlu, Ali Özden'i kovalamaya başladı. Cadde üzerinde bir markete sığınan, burada sıkışınca tekrar kaçmak isteyen Özden, Kırsaçoğlu'nun arkasından peş peşe ateş etmesi ile kanlar içinde yerde kaldı. Ağır yaralanan Özden, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Spor eğitmeni Ali Özden, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Erhan Kırsaçoğlu ise Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Erhan Kırsaçoğlu, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kırsaçoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet anının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Erhan Kırsaçoğlu'nun, elindeki tabancayla Ali Özden'i kovalaması, arkasından peş peşe ateş etmesi, bir markete girmeleri, daha sonra marketten kaçması ve çevredekilerin paniği görüldü.

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