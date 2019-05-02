Bursa'da sosyal medyada terör operasyonu: 16 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK, DHKP/C ve THKP/C propagandası yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri PKK, DHKP/C ve THKP/C propagandası yapan 16 şüpheliyi tespit etti. Sabah saatlerinde Bursa merkez, İnegöl, Gürsu, Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde 14 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital mataryeller ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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