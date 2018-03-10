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Bursa'da 'sis' kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Kınık mevkiinde...

Bursa'da 'sis' kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Kınık mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan Ankara’ya giden Nazmi Acun (54) yönetimindeki 17 SH 351 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, araçta bulunan Fatma Dadan (75) öldü, sürücü Nazmi Acun ile Semih Acun (30), Gülser Acun (32) ve Ahmet Dadan (70) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Fatma Dadan’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu. Hurdaya dönen araç, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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