Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşı şeritten gelen Turgut C. yönetimindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Şahin K. yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta yolun kenarına savrulurken, Şahin K. yönetimindeki otomobile arkadan gelen Ekrem B. yönetimindeki 16 S 2099 plakalı servis midibüsü de çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Şahin K., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Servis minibüsünde bulunan 4 yaralı ile hayati tehlikesi bulunan Şahin K., ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis sürücüsü Turgut C. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

