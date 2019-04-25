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Bursa'da şeftali tarlasında erkek cesedi bulundu

BURSA'da, şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, başına sert cisimle aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Mehmet Altınok'un (25) cesedini buldu. Jandarma, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olay,...

Bursa'da şeftali tarlasında erkek cesedi bulundu
BURSA'da, şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, başına sert cisimle aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Mehmet Altınok'un (25) cesedini buldu. Jandarma, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki şeftali bahçesinde meydana geldi. Şeftali bahçesini sulamak için giden çiftçiler, kanlar içerisinde hareketsiz halde yatan erkeği görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildiridi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kanlar içerisindeki kişinin öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin Mehmet Altınok'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ve cesette yapılan incelemede Altınok'un başına sert bir cisimle aldığı darbe sonucu öldüğünü belirlendi. Altınok'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Jandarma, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 

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