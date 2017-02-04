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Bursa'da sazlık alanda yangın

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi'nde sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İznik ile Orhangazi ilçeleri arasında bulunan...

Bursa'da sazlık alanda yangın

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi'nde sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İznik ile Orhangazi ilçeleri arasında bulunan Boyalıca sahili Kumbaşı mevkiinde saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İznik ve Orhangazi belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere mühale etti. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Bölgede geçen hafta da yangın çıktığını belirten vatandaşlar, bazı kişilerin arazi açmak için sazlıkları ateşe verdiğini, yangın nedeniyle bölgede yaşayan balık ve kuşların telef olduğunu söyledi.
Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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