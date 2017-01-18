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Bursa'da 'Reina Saldırısı' operasyonu: 27 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()- İSTANBUL'daki Reina saldırısı ile bağlantılı oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 15'i kadın 27 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü...

Bursa'da 'Reina Saldırısı' operasyonu: 27 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()- İSTANBUL'daki Reina saldırısı ile bağlantılı oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 15'i kadın 27 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen  Abdulgadir Masharipov’un daha önce Konya’da birlikte kaldığı bir kişinin Bursa'ya geldiğini belirledi. Bu şüpheliyi ve bağlantılı olduğu kişileri takibe alan ekipler, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamındaki 6 evde, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan uyruklu 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı. Boş olduğu tespit edilen bir evde yapılan aramada ise, 40 pasaport, 38 sahte geçici kimlik kartı ile paketlenmiş halde 15 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler yaptıkları araştırmada boş evi organizatör oldukları belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S'nin kullandığını tespit etti. N.S'nin İzmir'de yakalandığı, M.S'nin ise halen arandığı ifade edildi.
Polis, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden ve araştırmalardan İstanbul, Bursa ve İzmir'deki DEAŞ mensuplarının kaldığı evleri, kendilerini diş hekimi, doktor, iş adamı, esnaf gibi meslek mensubu olarak farklı isimlerle tanıtan M.S. ile N.S.'nin kiraladığını belirledi. Organizatör olduğu düşünülen M.S.'nin yasal ve yasa dışı yollarla DEAŞ'a katılmak için ülkeye gelen yabancı uyrukluları önce İstanbul'da kiraladığı evlere yerleştirdiği, bu kişileri daha sonra kendisi ve N.S.'nin kiraladığı Bursa ve İzmir'deki evlere götürdüğü tespit edildi. 
Bursa, İstanbul ve İzmir'de kiralanan konutlarda kalan şüphelilerin, iki organizatörü farklı isim ve mesleklerle tanıdığı belirtildi. İzmir'de yakalanan bir şüphelinin ise Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristi Bursa'da gözaltına alınan bir kişiyle gördüğünü ifade ettiği iddia edildi.

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