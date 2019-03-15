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Bursa'da PTT şubesini oyuncak silahla soymuştu, tutuklandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA PTT şubesini oyuncak silah ile soyan M.D. (24), polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Tutuklanan şüpheli, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Pişmanım" dedi. Olay, dün öğle saatlerinde merkez...

Bursa'da PTT şubesini oyuncak silahla soymuştu, tutuklandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA PTT şubesini oyuncak silah ile soyan M.D. (24), polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Tutuklanan şüpheli, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Pişmanım" dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında, elindeki silahla PTT şubesine giren bir kişi, çalışanlardan silah zoruyla kasadaki 3 bin 300 lirayı alıp kayıplara karıştı. Ekipler, olaydan sonra soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 43 farklı kamera kaydını izleyerek soyguncuya ait aracın plakasını tespit eden ekipler, ardından da gizlenebileceği yerlerin adreslerine ulaştı. Yapılan çalışmada şüphelinin M.D. olduğu belirlendi. Ekipler, M.D.’yi yaya olarak geldiği ikametine girmek üzereyken yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına "Pişmanım" dedi. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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