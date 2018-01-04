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Bursa'da pompalı tüfekle polisi vuran 2 kardeş serbest

BURSA'da uyuşturucu operasyonunda ateç açarak bir polis memurunu pompalı tüfekle yaralayan Ümit U. ile kardeşi Okan U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dün Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla...

Bursa'da pompalı tüfekle polisi vuran 2 kardeş serbest
BURSA'da uyuşturucu operasyonunda ateç açarak bir polis memurunu pompalı tüfekle yaralayan Ümit U. ile kardeşi Okan U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için dün gece arama yaptıkları sırada, Ümit U. (31) ile O.U. (18) pompalı tüfek ve silahla ateş açarak polis memuru V.Ç.'nin yaralanmasına yol açtı. Hastaneye kaldırılan V.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, polisin uyarı ateşi açmasının ardından teslim oldu.
Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Ümit U. ve O.U. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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