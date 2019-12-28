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Bursa'da polisten yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimi
BURSA'da polis, alkol satan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, 263 gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak...
GÜVENLİK 28.12.2019, 14:04
BURSA'da polis, alkol satan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, 263 gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol denetlemelerini sıklaştırdı. Bu kapsamda alkol satan birçok iş yerini ve depoyu kontrol eden polis ekipleri, A.V. ile Y.V.'ye ait ev, tekel bayii ve depoda piyasa sürülmeye hazır 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Kaçak içkilere el koyan ekipler, A.V. ile Y.V. hakkında adli işlem uyguladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol denetlemelerini sıklaştırdı. Bu kapsamda alkol satan birçok iş yerini ve depoyu kontrol eden polis ekipleri, A.V. ile Y.V.'ye ait ev, tekel bayii ve depoda piyasa sürülmeye hazır 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Kaçak içkilere el koyan ekipler, A.V. ile Y.V. hakkında adli işlem uyguladı.
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