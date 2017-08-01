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Bursa'da polis Van'dan getirilen tarihi mezar taşı ele geçirdi

BURSA, () - VAN’dan satılmak için Bursa’ya getirilen üzerinde kuş ve haç figürleri bulunan 19 kilo ağırlığındaki tarihi eser niteliği taşıyan mezar taşı ele geçirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’da oturan A.Ç.'nin...

Bursa'da polis Van'dan getirilen tarihi mezar taşı ele geçirdi

BURSA, () - VAN’dan satılmak için Bursa’ya getirilen üzerinde kuş ve haç figürleri bulunan 19 kilo ağırlığındaki tarihi eser niteliği taşıyan mezar taşı ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’da oturan A.Ç.'nin satmak için Bursa'ya tarihi eser getireceği ihbarını aldı. Jandarma tarihi eseri getiren aracı Bursa- Bilecik il sınırından itibaren takip etmeye başladı. İnegöl Jandarma Komutanlığı’nın kontrol noktasında durdurulan aracın bagajında A.Ç. adlı kişiye ait karton kutuda inşaat malzemeleri arasında gizlenen, bir tarafında kuş ve haç figürlerinin bulunduğu yaklaşık 19 kilo ağırlığında tarihi eser özelliği taşıyan mezar taşı bulundu. 
Araçta bulunan 36 yaşındaki A.Ç., 41 yaşındaki Y.D. ile A.Y. gözaltına alındı.
Sorgularının ardından Y.D., ve A.Y. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.Ç. de adli kontrol koşuluyla salıverildi. Tarihi mezar taşının ise incelemek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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