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Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

BURSA’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, silahlı terör örgütü...

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
BURSA’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 10 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, Yıldırım, Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait dökümanlar, dijital materyaller ve kitaplar ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

 

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