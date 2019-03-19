Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

BURSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü...

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
BURSA'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde özel harekat ekipleri ve zırhlı araçların da destek verdiği bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 8 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital materyeller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyete götürülürken, firari olan 1 kişi de aranıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328