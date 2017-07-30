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Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın

BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın, fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.  Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Çalı Caddesi'nde faaliyet gösteren,...

Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın
BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın, fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. 
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Çalı Caddesi'nde faaliyet gösteren, T.A.'ya ait bir ahşap palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın ahşap paletlerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Malzemelerin ahşap olmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek imalatta kullanılan makinalar ve fabrikanın bacalarına sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın yanında bulunan bir yem fabrikasına da sıçradı.9 itfaiye aracı, ve 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alınırken palet fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yem fabrikasının da çatı bölümü zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. 

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