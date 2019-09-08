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Bursa'da orman yangını büyümeden söndürüldü
BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlıtarla mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında yangın...
GÜVENLİK 08.09.2019, 17:59
BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlıtarla mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 dönüm alan yanarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlıtarla mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 dönüm alan yanarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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