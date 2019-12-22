Bursa'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah 07.30 sıralarında başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve bölge halkının çalışmasıyla, saat 12.00 itibariyle...
GÜVENLİK 22.12.2019, 12:23
KONTROL ALTINA ALINDI
Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah 07.30 sıralarında başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve bölge halkının çalışmasıyla, saat 12.00 itibariyle kontrol altına alındı. 5 itfaiye aracı, 16 arazöz, 6 su tankeri ve 120 kişilik ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan ilk belirlemeleri göre, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
İsmail Hakkı SEYMEN-Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, ()
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