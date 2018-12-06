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Bursa'da operasyon; uyuşturucu, tarihi sikke ve silah ele geçirildi

BURSA'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ile 12 ruhsatsız silah ve 190 sikke ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi...

Bursa'da operasyon; uyuşturucu, tarihi sikke ve silah ele geçirildi
BURSA'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ile 12 ruhsatsız silah ve 190 sikke ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.H.Ç, Ü.C, C.C. ve O.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 790 gram sentetik uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde 190 sikke, 13 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, afyon sakızı, 12 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 169 tabanca fişeği ele geçirildi. 'İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten gözaltına alınan N.H.Ç., Ü.C., C.C. ve O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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