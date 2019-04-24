Bursa'da odun yüklü kamyondan düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde odun yüklü kamyonun kasasından düşen Emin Ceylan (60) ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan kesilen odunları yüklemek için kamyonun kasasına çıkan Emin Ceylan, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde odun yüklü kamyonun kasasından düşen Emin Ceylan (60) ağır yaralandı.