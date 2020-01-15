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Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi
GÜVENLİK 15.01.2020, 11:29
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BURSA'da, narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde soktuğu belirlenen A.A.'nın ev ve aracında yapılan aramalarda 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşmasının ardından A.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucuyu kente getirdiğini belirleyen ekipler, A.A.'nın evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.A. gözaltına alınırken, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülen A.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşmasının ardından A.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucuyu kente getirdiğini belirleyen ekipler, A.A.'nın evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.A. gözaltına alınırken, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülen A.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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