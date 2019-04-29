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Bursa'da müstehcen görüntülerle şantaja 3 tutuklama

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da siber polis, sosyal medyada sahte kadın profilleriyle, erkekler ile iletişime geçip arkadaşlık kuran ve daha sonra aralarında geçen müstehcen görüntü ve görüşmeleri sızdırmakla tehdit ederek para almaya...

Bursa'da müstehcen görüntülerle şantaja 3 tutuklama

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da siber polis, sosyal medyada sahte kadın profilleriyle, erkekler ile iletişime geçip arkadaşlık kuran ve daha sonra aralarında geçen müstehcen görüntü ve görüşmeleri sızdırmakla tehdit ederek para almaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin sosyal medyada kurdukları sahte kadın profilleri ile erkeklerle irtibata geçip şantaj yaptıkları yönünde ihbar aldı. Teknik takibin ardından suçu işledikleri tespit edilen S.P., Ş.A. ve A.K. operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, sahte kadın profilleri aracılığıyla kişilere arkadaşlık isteği gönderdikten sonra cinsel içerikli görüşmeler yapıp, bu görüşmeleri kaydettikleri ve kişileri de bu müstehcen görüntüleri basına ve ailelerine vermekle tehdit ettikleri öğrenildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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