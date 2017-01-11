Bursa'da mobilya atölyesi yandı

BURSA’da bu sabah çıkan yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Hacivat Mahallesi B306 sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lodosun etkisiyle yangın hızla büyürken, çevredeki fabrikalarda çalışan işçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında atölyede çalışan olmaması olası bir faciayı önledi.

Polis ekipleri atölyenin sahibine ulaşamazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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