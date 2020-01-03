Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı

BURSA'da kar maskesi ve tabancayla girdiği bankadan 43 bin lira çaldığı belirlenen soyguncu E.K. (34), polis tarafından yakalandı. E.K.'nin, ifadesinde yasa dışı bahisten dolayı yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunduğunu ve bu borcu kapatmak için banka soyduğunu söylediği öğrenildi.Olay, 30 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen maskeli E.K., tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi. Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki paraları doldurtan soyguncu, bir kişi dışarı çıkmaya çalışırsa bombayı patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.ÇALDIĞI PARA İLE BİRLİKTE YAKALANDISoyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kar maskeli olduğu ve yağmurluk giydiği anlaşılan soyguncunun, bankadan çıktıktan sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görüldü. Güvenlik kamerasından yola çıkarak arama çalışmalarını genişleten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği E.K.'yi dün Yıldırım ilçesinde, aracının içerisinde yakaladı. E.K.'nin 43 bin lira çaldığı belirlenirken, aracında yapılan aramalarda da çalınan paranın 27 bin lirası bulundu. E.K.'nin, çaldığı 10 bin lirasını kredi kartı borcu için bankaya yatırdığı, geri kalan 6 bin lirayı ise harcadığı öğrenildi. Öte yandan emniyet ekipleri bankaya ödenen 10 bin liraya da bloke koydu.İFADESİ ORTAYA ÇIKTIEvli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen E.K., emniyetteki sorgusunda yasa dışı bahisten dolayı yüklü miktarda kredi kartı borcunun bulunduğunu ve bankalara olan bu borcunu kapamak için de soygunu gerçekleştirdiğini belirtti.Daha önce suç kaydı bulunmayan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.