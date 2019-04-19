Bursa'da kaza: 4 yaralı

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce başka bir otomobile, ardından da trafik levhası direğine çarptı. Kazada, her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir karayolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Merve Ülgün yönetimindeki 16 EZ 872 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce aynı yöne giden Fatih Kavali (36) yönetimindeki 16 FZ 008 plakalı otomobile, ardından da trafik levhası direğine çarptı. Kazada, sürücü Ülgün, nişanlısı Murat Atak ile Fatih Kavali'nin annesi Nihal Kavali (56) ve kardeşi Hilal Erdoğan (22) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Merve Ülgün ve nişanlısı Murat Atak Çekirge Devlet Hastanesine, Nihal Kavali ve kızı Hilal Erdoğan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan cadde, yapılan çalışmanın ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI