Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köfteci dükkanının bahçesine uçup, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.​ Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönünden gelen...

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde köfteci dükkanının bahçesine uçup, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.​
Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönünden gelen Sedat Aksoy (31) yönetimindeki 16 KEZ 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp köfteci dükkanının bahçesindeki tabelaya çarparak takla attı. Otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenip ters döndü. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Sedat Aksoy öldü, yanındaki Fuat Adibeş (31) ile İbrahim Kardaş (31) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sedat Aksoy'un cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328