Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köfteci dükkanının bahçesine uçup, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.​Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönünden gelen Sedat Aksoy (31) yönetimindeki 16 KEZ 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp köfteci dükkanının bahçesindeki tabelaya çarparak takla attı. Otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenip ters döndü. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Sedat Aksoy öldü, yanındaki Fuat Adibeş (31) ile İbrahim Kardaş (31) ağır yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sedat Aksoy'un cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

FOTOĞRAFLI