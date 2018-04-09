Bursa'da kayıp çoban ölü bulundu

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 2 gün önce keçilerini otlatmak için gittiği ormanlık alandan dönmeyen çoban Halil Çakmak (61) ölü bulundu.

Büyükorhan ilçesi kırsal Pınar Mahallesi'nde 5 çocuk babası Halil Çakmak, 2 gün önce keçi sürüsünü otlatmak için yakındaki ormanlık alana gitti. Havanın kararmasının ardından keçi sürüsü köpeklerle birlikte ahıra döndü, ancak Çakmak'tan haber alınamadı. Halil Çakmak'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, Jandarma Özel Harekât, Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sırasında, Çakmak'ın cansız bedeni Kışla mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Halil Çakmak'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna götürüldü.



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