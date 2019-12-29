Bursa'da kayıp çiftçi bulundu (3)

'BAYGINLIK GEÇİRDİM, HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

İznik’te kaybolduktan 20 saat sonra kendi imkanlarıyla evine dönen İbrahim Uzun, kontrol amaçlı ambulans ile evinden alınarak İznik Devlet Hastanesi’ne getirildi. Kaybolduğu 20 saat boyunca neler yaşadığını hatırlamadığını söyleyen İbrahim Uzun, "Baygındım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Şükürler olsun evime döndüm. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Gece fenalık geçirip bayılmıştım ama şu an kendime geldim, iyiyim" dedi.



