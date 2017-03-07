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Bursa'da Kadınlar Günü'ne gidenlerin otobüsü devrildi: 7 ölü, 34 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kadınların...

Bursa'da Kadınlar Günü'ne gidenlerin otobüsü devrildi: 7 ölü, 34 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kadınların sayısı 7’ye yükseldi.
İnegöl’ün Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii’ndeki kaza yerine İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de geldi. Kaymakam Akça, üzücü kazada olay yerinde 6, hastanede bir olmak üzere 7 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.
Devrilen otobüste yaşamını yitiren kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına giden Bursa’da otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki ve Delphi fabrikalarında çalıştıkları öğrenildi.
Bu arada Ankara'daki etkinliklere katılmak üzere Bursa'dan bugün Ankara'ya gitmek üzere yaklaşık 250 kadının otobüslerle konvoy halinde hareket ettikleri öğrenildi.

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