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Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2)
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER Bursa'nın İznik ilçesinde, mağaralarda kaçak kazı yaparak, define aradığı öğrenilen kişilere yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hayri ŞEN/İZNİK...
GÜVENLİK 20.12.2019, 12:11
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER
Bursa'nın İznik ilçesinde, mağaralarda kaçak kazı yaparak, define aradığı öğrenilen kişilere yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), ()
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