Bursa'da kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi

BURSA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karacabey ilçesi Yeniköy bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aramada yapılan kamyonette kaçak olarak avlandığı tespit edilen yaklaşık 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi. Konuyla ilgili T.O. isimli kişiye ise 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karacabey ilçesi Yeniköy bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aramada yapılan kamyonette kaçak olarak avlandığı tespit edilen yaklaşık 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi. Konuyla ilgili T.O. isimli kişiye ise 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi.
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