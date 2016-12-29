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Bursa'da işyerinde yangın: 1 yaralı

BURSA'da bir işyerinde kimyasal maddenin sobaya sıçraması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki bir işyerinde çıktı. Hava yastığı tamiri yapan işyerinde...

Bursa'da işyerinde yangın: 1 yaralı
BURSA'da bir işyerinde kimyasal maddenin sobaya sıçraması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki bir işyerinde çıktı. Hava yastığı tamiri yapan işyerinde kimyasal maddelerin çalışma sırasında sobaya sıçraması ile harlanan alevler çevreye sıçradı. Alevleri söndürmek için müdahale eden işyeri sahibi Ersin Albey yüzünden ve ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yaralanan Ersin Albey ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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