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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, sürücülerden Erdoğan Demirkol (73) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde, Ankara-Bursa yolunun İnegöl geçişinde Çitli...

GÜVENLİK 25.09.2019, 14:27
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, sürücülerden Erdoğan Demirkol (73) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Ankara-Bursa yolunun İnegöl geçişinde Çitli kavşağında meydana geldi. Harun Yardımcı (35) yönetimindeki 06 FU 2230 plakalı otomobil, yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen Erdoğan Demirkol yönetimindeki 26 KC 595 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada otomobilinde sıkışan Erdoğan Demirkol hayatını kaybetti, Harun Yardımcı ile yanındaki Erdoğan Yakıt (65) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkol'un cesedi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılıp, İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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