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Bursa'da iki katlı evde yangın

BURSA’da iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Koçuk (66), "Oğlum olmasaydı biz de yanacaktık” dedi. Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi...

Bursa'da iki katlı evde yangın
BURSA’da iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Koçuk (66), "Oğlum olmasaydı biz de yanacaktık” dedi.
Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi Uğureli Sokak'ta meydana geldi. Abidin Koçuk’a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evin içinde bulunan Abidin Koçuk, Ayşe Koçuk ve torunları Fatih Koçuk güçlükle evden çıkabildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Komşularının yangını gördüklerinde bağırmaları üzerine uyandıklarını söyleyen Ayşe Koçuk, "Dışarıdan 'Ev yanıyor' diye bağırdılar. Komşunun evi sandım. Çıktım oğlum yukarı katta. Üst katta tavan alev almış. Oğlum hemen inip elektriği kapattı. Eğer oğlum olmasaydı biz de yanacaktık" dedi.

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