Bursa'da 'Huzur operasyonu'

BURSA'da 1000 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda aranması olan 32 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, dün akşam Türkiye’nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzur Türkiye - 6' adı verilen asayiş denetimi Bursa'da 1000 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı denetimde kahve, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerlerde ve trafikte denetim yapıldı.

Denetimlerde 1242 kişinin kimlik bilgi sorgulaması yapılırken, aranan 32 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 1 av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 120 gram metamfetamin ve 2 çalıntı otomobil ile 1 çalıntı motosiklet bulundu. Yapılan trafik uygulamasında ise 36 araç hakkında toplam 18 bin 730 TL cezai işlem uygulandı.



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