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Bursa'da 'hırsızlık' operasyonu: 150 bin TL değerinde eşya ele geçirildi

BURSA'da birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (34), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada toplamda 150 bin TL değerinde 85 adet eşya ele geçirildi.  Bursa'da il genelinde...

Bursa'da 'hırsızlık' operasyonu: 150 bin TL değerinde eşya ele geçirildi
BURSA'da birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (34), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada toplamda 150 bin TL değerinde 85 adet eşya ele geçirildi. 
Bursa'da il genelinde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. 75 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, çalışmalarının sonunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polis, M.A.'nın belirledikleri adresteki evine operasyon düzenledi. M.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde ve evin arkasında bulanan depoda arama yapıldı. Aramada, Osmangazi ilçesinde kafeden çalındığı tespit edilen ve tarihi değeri bulunduğu belirlenen 24 kilim, 5 cam semaver, aksesuar olarak kullanılan bakır tepsi, avize, radyo, plak çalar, nargile aparatları gibi toplamda 150 bin TL değerinde 85 ev eşyası ele geçirildi.
Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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