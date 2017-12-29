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Bursa'da hırsızlık çetesine operasyon: 21 gözaltı

BURSA'da 46 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 21 kişi kişi gözaltına alındı. Bursa'da ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü...

Bursa'da hırsızlık çetesine operasyon: 21 gözaltı
BURSA'da 46 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 21 kişi kişi gözaltına alındı.
Bursa'da ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarının aynı kişiler tarafından yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından hırsızlık olaylarının bir örgüt çatısı altında hiyerarşik bir düzende olduğunun belirlenmesinin ardından şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek, diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, televizyon  ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çetenin 18 yaşından küçük çocuklara tehdit yoluyla hırsızlık yaptırdığı belirtilirken, iş yerinden hırsızlık, ikametten hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, nitelikli yağma, tehdit, suçları başta olmak üzere 46 ayrı olaya karıştıkları öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgütün suç faaliyetleri kapsamında nitelikli hırsızlık yapmak', 'Nitelikli yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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