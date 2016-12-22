Bursa'da hırsız, açamadığı çelik kasayı kucaklayıp götürdü

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA'nın Nilüfer İlçesi'nde bir emlakçı dükkanına kapıyı kırarak giren hırsız, içerisinde toplam 350 bin lira tutarında TL, dolar, altın, cep telefonları ve fotoğraf makinesi bulunduğu belirtilen kasayı açamayınca kucaklayarak götürdü. Hırzıslık anı güvenlik kamerasına yansıyınca polis 7 şüpheliyi yakaladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi'nde bulunan bir emlakçıda meydana geldi. İddiaya göre sabaha karşı otomobilleri ile gezip dükkanları kontrol eden 9 kişilik grup, cadde üzerinde bulunan Ö.A.'ya ait emlakçıyı soymaya karar verdi. Şüphelilerden biri işyerinin kapısını kırarak içeriye girerken, diğerleri otomobilde gözcülük yaptı.

KASAYI KUCAKLAYARAK GÖTÜRDÜ

İçeriye giren şüpheli çelik kasayı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine kasayı kucağında taşıyarak, diğer şüphelilerin içerisinde beklediği otomobile yükledi. Daha sonra hepsi birlikte otomobille uzaklaştı. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kasanın içerisinde 310 bin lira nakit, 2 bin dolar, altınlar, 2 cep telefonu ve fotoğraf makinesi bulunduğu belirtildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde işyerine gelen emlakçı Ö.A., hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve işyeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden A.H., C.H., H.G., Z.Y., F.S., T.S. ve A.H.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında bir miktar para ve altın ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 7 kişi ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacak. Kimliği belirlenen iki şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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