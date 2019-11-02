Bursa'da havuzda yüzen çocuklar gazdan zehirlendi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.Davut Çalışkan İlköğretim Okulu, Sait Efe İlköğretim Okulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Ortaokulu'ndan 61 öğrenci, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'na, yüzmeye gitti. Öğrencilerden 25'i ve tribünde çocuklarını izleyen velilerden 5'i olmak üzere 30 kişi, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden tesis çalışanları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekiplerince havuzun dış kesiminde yapılan ilk müdahalenin ardından 30 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.İhbar üzerine havuza gelen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 kişinin, kazan dairesinde kimyasal maddenin üzerine yanlışlıkla klorun dökülmesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendiği belirlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyip zehirli gazın ortaya çıktığı kazan dairesine girerek çalışma başlattı.