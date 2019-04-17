Bursa'da güvercin hırsızlığı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Salih Tuna'nın beslediği 'taklacı' cinsi 15 güvercin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Tuna, güvercinlerinin yarışmalara katılacağını ve zararının 15 bin lira olduğunu söyledi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Salih Tuna, beslediği güvercinlere yem vermek için boş arazideki kümese gitti. Ancak Tuna, kümesin parçalandığını, 'taklacı' cinsi 15 güvercininin de çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kümeste inceleme yaptı, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Zararının 15 bin lira olduğunu belirten Salih Tuna, "Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğimde hırsızlığı fark ettim ve polise haber verdim. Çalınan güvercinleri yarışmalara hazırlıyordum. Bu güvercinler federasyonun düzenlediği yarışmalara katılıyordu" dedi.



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