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Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden

BURSA'da, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) eski ortağı Nedim Vural B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Yenikapı'nın 2 akrabasını da silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polis tarafından...

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden
BURSA'da, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) eski ortağı Nedim Vural B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Yenikapı'nın 2 akrabasını da silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Olay, bugün saat 14.15'te, merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Yenikapı'yı tabancayla vurarak öldürdü, akrabası olan Abdullah ve Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Cinayet sonrası toplanan kalabalığı, polisler dağıttı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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