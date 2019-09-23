Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın 

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sekv edildi.



Yangın saat 17.30 sıralarında İnegöl'deki Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçenin tamamından görülen yangın, panik yarattı.