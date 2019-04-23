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Bursa'da, gencin ormanda vurulmasıyla ilgili arkadaşları adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Özkan D.'nin (26) ormanlıkta av tüfeğiyle vurularak, yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşları Tuğçe B. (21) ve Murat S. (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından...

Bursa'da, gencin ormanda vurulmasıyla ilgili arkadaşları adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Özkan D.'nin (26) ormanlıkta av tüfeğiyle vurularak, yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşları Tuğçe B. (21) ve Murat S. (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Olay, dün, Kümeevler Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Özkan D., Murat S. ve Tuğçe B. adlı arkadaşlar, birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat S., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Özkan D.'ye ateş etti. Karnından ve bacağından yaralanan Özkan D., yere yığılırken, Murat S. ile Tuğçe B. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Özkan D., cep telefonuyla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Özkan D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murat S. ile Tuğçe B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Tuğçe B.'nin, ilk ifadesinde, Özkan D. ile aralarında sorun olmadığını öne sürüp, "Ben vurdum" dediği öğrenildi. Tuğçe B. ve Murat S., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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