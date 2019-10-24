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Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı (2)
KURTARILAMADI Bursa'da, dün akşam uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan gece kulübü sahibi Zeynel Demir (44), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin,...
GÜVENLİK 24.10.2019, 12:18
KURTARILAMADI
Bursa'da, dün akşam uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan gece kulübü sahibi Zeynel Demir (44), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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