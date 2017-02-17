Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik iki operasyonda 20 gözaltı

BURSA merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik 10 ilde yapılan eş zamanlı iki operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında bünyesinde 4 adet özel eğitim kurumu barındıran ve kanun hükmünde kararname ile kapatılan Afşar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında Bursa merkezli Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Denizli, Ankara, Malatya ve Ağrı'da 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa'da polis, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan bünyesinde 5 adet özel eğitim kurumu ile 3 adet öğrenci yurdu barındıran ve daha önce kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Yeşilırmak Cihangir Özel Eğitim Tesis İşletme Ticaret A.Ş'ye yönelik soruşturma kapsamında ise Bursa merkezli 10 ilde 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.