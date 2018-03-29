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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

BURSA'da polis tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, öğretmen ve devlet memurlarının bulunduğu olduğu 10 kişi ile meslekten ihraç edilen 12 polis gözaltına alındı. Bursa İl...

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
BURSA'da polis tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, öğretmen ve devlet memurlarının bulunduğu olduğu 10 kişi ile meslekten ihraç edilen 12 polis gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Bursa merkezi ve İnegöl ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında, KHK ile ihraç edilen doktor, öğretmen, devlet memurunun bulunduğu 10 kişi ile yine meslekten ihraç edilen 12 polis gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan toplam 22 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyete getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldığı öğrenildi.

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