Bursa'da FETÖ şüphelisi 8 akademisyen adliyede

Mehmet İNAN/ BURSA, () - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve aralarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'in de bulunduğu 8 akademisyen, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdulvahap Yiğit'in de bulunduğu, yine aynı üniversitede görev yapan 2'si kadın 8 akademisyen gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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